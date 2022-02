BLOGI JA FOTOD | Pekingi taliolümpiamängudele pandi punkt uhke lõputseremooniaga

Lõputseremoonia raames anti olümpialipp traditsiooniliselt üle järgmise taliolümpia korraldajatele. Olümpialipu said Milano linnapea Giuseppe Sala ja tema Cortina d’Ampezzo kolleeg Gianpietro Ghedina. Just nendes Itaalia linnades peetakse 2026. aasta taliolümpia.

"Te mitte ainult ei austanud üksteist. Te toetasite üksteist. Võtsite üksteist omaks, isegi kui teie riike lõhestavad konfliktid," ütleb Bach olümpial osalenud sportlastele. "Te ületasite need lõhed, näidates, et selles olümpiakogukonnas oleme kõik võrdsed – hoolimata sellest, millised me välja näeme, kust me tuleme või millesse usume."