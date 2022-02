OTSEBLOGI JA FOTOD | Suusapidu on tagasi: kes triumfeerib Tartu Maratonil tihedas konkurentsis? Eestlased on jäänud kõrgest mängust kaugele

Eelmisel aastal läks Tartu Maratoni võit 16-aastase vahe järel eestlasele – Mart Kevin Põllustele . Tänavu kuulub Tartu Maraton Visma Ski Classics Pro Touri sarja, mis tähendab, et konkurents on väga tihe. Lisaks Mart Kevin Põllustele on kohal veel neli Tartu Maratoni võitjat: kahel korral maratonil võidutsenud Anders Aukland (Norra), 2006. aasta võitja Stanislav Rezac (Tšehhi), 2018. aasta võitja Antoine Auger (Prantsusmaa) ja 2019. aasta kiireim Niko Koskela (Soome). Eelmainitud nimekirjale lisandub veel 135 eliitsportlast Visma Ski Classics Pro Touri sarjast.

“Nimekiri on tõesti uhke. Hea on näha, et endised ja praegused pikamaasuusatamise tipud tulevad Tartu Maratonile ning teevad seda korduvalt. See ütleb kindlasti palju ürituse kvaliteedi kohta,” nentis Tartu Maratoni peakorraldaja Indrek Kelk.