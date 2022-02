FOTOD JA BLOGI | Suusapidu: Tartu Maratoni võit rändas Rootsi, Henri Roos oli parima eestlasena 47.

Persson edestas lähimaid konkurente ligi kolme minutiga. Norralane Andreas Nygaard sai teise koha (+2.52,2) ja rootslane Max Novak oli kolmas (+2.53,4).

Parima eestlasena oli Henri Roos 47., ta kaotas võitjale 13.14,1. Mullune võitja Mart Kevin Põlluste oli täna 51. (+13.55,7). Paremuselt kolmas eestlane oli äsja Pekingis võistelnud laskesuusataja Kalev Ermits, kes sai 61. koha (+21.20,3).

Naiste arvestuses rändas ka võit Rootsi. Britta Johansson Norgren triumfeeris norralannade Thea Krokan Murudi ja Magni Smedase ees. Parima eestlannana oli Tatjana Mannima naiste arvestuses 21. ja üldarvestuses 120.

“Mul olid väga head suusad. Sain toitlustuspunktis vahe sisse ja siis andsin endast kõik. Lootsin väga, et suudan seda vahet lõpuni hoida. Olen väga rahul, et saan võidu koju viia,” rääkis Persson.

Äsja olümpiamängudelt naasnud Henri Roos tunnistas, et parima eestlasena lõpetamine ei olnud suur üllatus. "Otseselt valmistumist Tartu maratoniks polnud. Ei saa öelda, et see parima eestlasena lõpetamine mulle üllatusena tuli. Ma teadsin, et olen Mardiga [Põlluste] üsna võrdne ja eks me enamuse ajast sõitsime koos ka,“ nentis Roos.

ENNE SÕITU:

Eelmisel aastal läks Tartu Maratoni võit 16-aastase vahe järel eestlasele – Mart Kevin Põllustele. Tänavu kuulub Tartu Maraton Visma Ski Classics Pro Touri sarja, mis tähendab, et konkurents on väga tihe. Lisaks Mart Kevin Põllustele on kohal veel neli Tartu Maratoni võitjat: kahel korral maratonil võidutsenud Anders Aukland (Norra), 2006. aasta võitja Stanislav Rezac (Tšehhi), 2018. aasta võitja Antoine Auger (Prantsusmaa) ja 2019. aasta kiireim Niko Koskela (Soome). Eelmainitud nimekirjale lisandub veel 135 eliitsportlast Visma Ski Classics Pro Touri sarjast.

“Nimekiri on tõesti uhke. Hea on näha, et endised ja praegused pikamaasuusatamise tipud tulevad Tartu Maratonile ning teevad seda korduvalt. See ütleb kindlasti palju ürituse kvaliteedi kohta,” nentis Tartu Maratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

Laupäevase seisuga oli end 48. Tartu Maratonile kirja pannud 4304 inimest. Suusapeo 63 km distants stardib pühapäeval Otepäält kell 9.50, mil rajale lähevad eliitklassi kuuluvad naised. Lühema ehk 31 km suusatajad saavad Arulast lähte kell 13.30.