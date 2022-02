Kaks naabrit kohtuvad taas. Kas Soome täidab ammuse unistuse või kordavad venelased nelja aasta tagust vägitükki?

Venemaa näol on tegemist tiitlikaitsjaga, kui nelja aasta tagusel Pyeongchangi olümpial said just venelased kaela kuldmedali. Toona võistlesid idanaabrid aga "Olümpiasportlased Venemaalt" nime all. Tänavu võistlevad venelased "Venemaa olümpiakomitee" nime all. Venemaa lipu ja kirjadega võideti viimati meeste olümpiaturniiril medal 2002. aastal Salt Lake Citys, kui teeniti pronks.