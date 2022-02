Kes võidab Tartu maratoni? Stardis on ka legendid Rezac ja Aukland

Eelmisel aastal läks Tartu Maratoni võit 16-aastase vahe järel eestlasele – Mart Kevin Põllustele. Tänavu kuulub Tartu Maraton Visma Ski Classics Pro Touri sarja, mis tähendab, et konkurents on väga tihe. Lisaks Mart Kevin Põllustele on kohal veel 4 Tartu Maratoni võitjat: kahel korral maratonil võidutsenud Anders Aukland (NOR), 2006. aasta võitja Stanislav Rezac (CZE), 2018. aasta võitja Antoine Auger (FRA) ja 2019. aasta kiireim Niko Koskela (FIN). Eelmainitud nimekirjale lisandub veel 135 eliitsportlast Visma Ski Classics Pro Touri sarjast.

“Nimekiri on tõesti uhke. Hea on näha, et endised ja praegused pikamaasuusatamise tipud tulevad Tartu Maratonile ning teevad seda korduvalt. See ütleb kindlasti palju ürituse kvaliteedi kohta,” nentis Tartu Maratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

Eelmise aasta võitja Mart Kevin Põlluste sõnul on plaan esineda võimalikult hästi, kuid suurt pinget tal peal ei ole. “Eelmisel aastal tuli võit ära ja sel aastal saan rajale minna kindlasti pingevabamalt. Küll aga on tiimi plaan esineda võimalikult hästi ja anda endast maksimum,” ütles ta. Põlluste on ka homse suusaraja osas optimistlik. “Olen rajal käinud ja see on väga hea. Homme saab olema ilus talveilm ja hea rada kõigi jaoks,” lisas ta.

Naiste seas on medalipretendendid Visma Ski Classics Pro Touri naiste üldarvestuse liidrid, kolm rootslast: Ida Dahl, Britta Johansson Norgen ja Lina Korsgren. Eestlastest on kiireima naisena rajal Tartu Maratoni kolmekordne võitja Tatjana Mannima.

Laupäevase seisuga on end 48. Tartu Maratonile kirja pannud 4304 inimest. Suusapeo 63 km distants stardib pühapäeval Otepäält kell 9.50, mil rajale lähevad eliitklassi kuuluvad naised. Lühema ehk 31 km suusatajad saavad Arulast lähte kell 13.30.