Belgia võitis 74-aastase vaheaja järel taliolümpialt kuldmedali

"See on ajalooline ja uskumatu saavutus," sõnas neli aastat tagasi Pyeongchangis hõbeda saanud Swings. "Ma tahan alati oma taset tõsta ja hõbeda järel oli eesmärgiks kuld. Tean, et see oli ambitsioonikas eesmärk, kuid see oli unistus. Teadsin, et täna võib kõike juhtuda, nii et läksin lihtsalt endast kõike andma ja lõpuks saavutasingi kulla," lisas 31-aastane belglane rõõmsalt.