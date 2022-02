DELFI PEKINGIS | Alev: 50 kilomeetri sõidus saanuks ma parema koha

Alev usub, et oleks tavapärase pikkusega suusaramatonil saanud kõrgema koha. "Mina lootsin siiralt, et sõidetakse 50 kilomeetrit ja arvan, et siis saanuks ka parema koha, ent 36. koht on see, mis protokollist vastu vaatab. Tulemused siis Pekingis olid stabiilsed, mis pole paha, aga õige tulemus jäi sõitmata ja see kripeldab veel pikalt. Tean, et olin asjaolude kokkulangemisel võimeline 10 – 15 kohta kõrgemale tõusma, aga asjaolud ei langenud kokku, kuigi ootasin seda ja lootsin," rääkis Alev.