Maratoni katkestanud Kläbo: ma olen viimase öö jooksul rohkem vetsus käinud kui maganud

"Eile öösel ei maganud ma üldse. Olen võidelnud kõhuhädaga, ma ei tea, mis see on," ütles Kläbo pärast katkestamist Discoveryle.

"Ma olen viimase 24 tunni jooksul rohkem vetsus käinud kui maganud. Olin täna hommikul otsustanud, et ma ei läbi ka viit kilomeetrit, kuid siis lühendati maraton 30 kilomeetri peale. See oli hoopis teine ​​võistlus. Siis ei saanud ma ennast tagasi hoida. Aga see ei õnnestunud," lisas pettunud Kläbo, kes astus kõrvale umbes poole distantsi peal.