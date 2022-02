Karmid süüdistused: Valijeva treener pani noore tüdruku karistuseks prügikasti istuma. "Prügi läheb prügi hulka!"

See pole esimene kord, kui Šubodoreva on Tutberidze karmidest meetoditest rääkinud. Juba 2019. aastal meenutas ta hirmsaid seiku oma treeningutelt.

Pekingis puhkes Tutberidze ümber pahameeletorm, kui ta võttis dopinguskandaaliga kaasnenud surve all murdunud Valijeva ebaõnnestunud vabakava järel vastu halastamatute küsimustega. „Miks sa kõik nii käest andsid? Miks sa täiesti lõpetasid võitluse? No selgita, kusagil pärast Axelit andsid sa täiesti käest," ründas ta jäält tulles pisarais õpilast.

Selle peale võttis avalikult sõna ka rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach. "15-aastane tüdruk oli jääl tõsistes raskustes, üritades end kokku võtta ja kava lõpetada. Kehakeelest oli näha, millise vaimse stressi all ta kannatas. Kui ma nägin, kuidas tema saatjaskond teda vastu võttis, koheldes teda ääretult jahedalt, oli see kõhedust tekitav vaatepilt," sõnas Bach. "Soovin Kamila Valijevale, et tal oleks sel raskel ajal tema perekonna ja sõprade toetus."