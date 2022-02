Tänak enne Rootsi rallit: poodiumikoht tähendaks meile väga palju

"Sõidame seekord Rootsis rohkem põhja pool ja tegu on täiesti uue trassiga. Ma ei tea, mida täpselt oodata, aga mulle on lumel alati võistelda meeldinud. Saime Hyundai ridades esimest korda poodiumikoha just Rootsis ja kui suudame seda nüüd korrata, tähendaks see meile palju. Eelmisel aastal suutsime Soomes lumeralli võita, nii et oleme sel pinnasel kiired," rääkis Tänak Hyundai pressiteenistuse vahendusel.

"Meil on palju sisemist motivatsiooni, et pärast keerulist esimest rallit võideldes tagasi tulla. Tahame muuta raskused positiivseks emotsiooniks, mis kannaks meid kogu hooaja jooksul edasi," lausus Tänak.

"Oleme pärast Monte Carlo rallit teinud tohutult palju tööd, et kogu paketti paremaks muuta. Loodame, et Rootsis läheb meil paremini. Paneme kogu energia sellele, et tuua kolm autot tervelt finišisse. Peame mõistma, et meil tuleb ette takistusi, aga loodame, et oleme konkurentsivõimelised ja see kajastub ka tugevas tulemuses," sõnas ta.