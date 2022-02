HOMME OTSEBLOGI | Tulises hokifinaalis kohtuvad Soome ja Venemaa

Soome jäähokikoondis jõudis finaali 16-aastase pausi järel. 2006. aastal kaotati Torinos otsustavas mängus Rootsile 2:3. Üldse on soomlased finaalis mänginud kaks korda - ka 1988. aastal –, kuid kuldmedal on siiani võitmata. Kokku on soomlased olümpialt võitnud kaks hõbedat ja neli pronksi.