OLÜMPIASTUUDIO | Kas kohtunikud tegid Kelly Sildarule liiga? Marten Liivi esimene treener meenutab tippsportlase olümpiatee algust

Just naiste rennisõidus esimesena medalita jäänud Sildaru ja meeste kiiruisutamise 1000 m distantsil seitsmendaks tulnud Liivi etteasted on tänases "Olümpiastuudios" erilise luubi all. Saate esimeses osas jagab Pekingist muljeid Liivi võistlust kajastamas käinud Jaan Martinson.