DELFI PEKINGIS | Marten Liiv: kahetised tunded, medal oli käega katsuda

Marten Liiv, kas rõõmustad seitsmenda koha üle või kripeldus, et medal oli lähedal, kaalub rõõmutunde üle?

Tunded on kahetised, sest medal oli käega katsuda. Samas on need sajandikud kiiruisutamises päris suur vahe. Sel hooajal olen kõige lähemal olnud poodiumile 0,15 sekundit. Lõppkokkuvõttes olen väga rahul.

Kust need 0,17 sekundit olnuks võtta?

Olen peas analüüsinud, et tahtnuks esimesed 200 meetrit natuke kiiremini sõita, siis oleksin natuke lähemal olnud. Selle lõigu aeg oli 16,6, Calgarys sõitsin 16,4. Oleksin 0,1 sekundit 200 meetri järel kiirem olnud, siis kärpinuks aega ka edaspidi ja medalile lähemal olnud, aga oleks-poleks.