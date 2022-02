Tartu Maraton toimub täies mahus, raja seis on lootustandev

Kui viimaste päevade sula on osalejad murelikuks teinud, siis rajameister Assar Kütt ning maratoni peakorraldaja Indrek Kelk on raja osas optimistlikud.

„Tundub, et ilmataat halastab meile ja loob eeldused, et pühapäevaks peaks rada ikkagi päris hea saama. Valdav osa rajast on olenemata sellele vahepealsele sulale ikkagi pigem hästi säilinud. Täna hakkab rajameister Assar Kütt Otepää poolt rada tegema, kuid eks põhilihv tuleb ikka viimasel ööl,“ selgitas Kelk praegust rajaolukorda.