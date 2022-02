Viimaseks jäänud Ukraina bobikelgutaja positiivses dopinguproovis süüdistatakse olümpiaküla liha

28-aastane Hunko, kes naiste ühebobil sai viimase ehk 20. koha, andis 14. veebruaril dopinguproovi, kust leiti keelatud anaboolse steroidi järgi. Täpsemalt tuvastati proovis metaboliidi DHCMT jälgi. Hunkole on määratud ajutine võistluskeeld.

"Kõige tõenäolisem põhjus on olümpiaküla saastunud liha. Saksamaa alaliit hoiatas olümpial liha söömise eest, kuna mõned Hiinas loomaaretusel kasutatavad ained võivad viia positiivse dopingutestini," vastas ta.

"Loomulikult kavatseme me võidelda. Isegi kui see läheb väga kalliks, me võitleme."