DELFI PEKINGIS | Marten Liiv jagab seitsmenda koha au esimese treeneri Väino Treimaniga: ilma temata poleks ma siin

"Suur au ja kiitus Väinole. Ilma temata ei oleks ma siin. Tänu temale leidsin kiiruisutamise ja hakkasin seda ala armastama. Sellest seitsmendast kohast mingi osa kuulub kindlasti temale," rääkis Liiv Pekingi kiiruisuhallis Eesti ajakirjanikele.

11. võistluspaaris jääle tulnud Liiv uisutas ajaks 1.08,65, jäädes viimasest poodiumikohast maha vaid 0,17 sekundiga.

"Medal on käega katsutav, samas on see ka päris suur vahe. Sel hooajal olen kõige lähemal olnud poodiumile 0,15 sekundit. Lõppkokkuvõttes olen väga rahul. Olen peas analüüsinud, et võibolla oleks tahtnud esimesed 200 meetrit natuke kiiremini sõita, siis oleksin natuke lähemal olnud," arvas Liiv.

Küsimusele, millal ta võiks olla võimeline tiitlivõistlustel medalitele sõitma, vastas Liiv: "Lähiaastatel, kui mitte juba järgmisel aastal. Medali nimel töö käib."

Liiv oli suhteliselt enesekindel, et on olümpial esikümne kohaks võimeline, kuid liiga palju tulemusele mõelda ei tahtnud: "Olen viimastel aastatel rääkinud vaimse treeneriga ootustest ja sellest, et mõelda ei tuleks kohale ega ajale, vaid sada protsenti sooritusele. Koht ja aeg on juba soorituse tagajärg. Viimased kaks aastat on fookus olnud tehniliselt heal sõidul ja sellele keskendumisel, mida tegema pean. Tänane sõit oli väga hea. Sammu tihedus, kurvid, kõik oli väga hästi. Viimases trennis näitasin ka head minekut. Kui mõelda, et mind jaanuaris vigastus tabas, siis teha siin üks hooaja parimaid sõite - kõik läks väga hästi!"

Liivi treener Erwin ten Hove sõnas: "Olen natuke pettunud, aga samas uhke. Hea on näha, et ta on poodiumile nii lähedal, aga kui sa juba nii lähedal oled, siis võiks juba ka sama hästi pjedestaalil olla. Teame, et oleme võimelised natuke paremini tegema. Täna medalit ei tulnud, aga olen kindel, et varsti ta seda suudab. Ta võib sõita sama hästi kui tänased medalimehed."