Kontaveit: toetan WTA turniiri Eestisse toomist kahe käega

"WTA turniiri Eestisse toomine oleks meie tennisele ning riigile väga suur asi. Tipptennisistid koos omavahel võitlemas turniiri võidu eest meie Eestis. Mina toetan seda kahe käega," kirjutab Kontaveit Instagramis.





Eesti tenniseliit peab naiste tennise katuseorganisatsioonile WTA andma lõpliku vastuse turniiri korraldamise kohta teisipäeval. Kui riik projektile õlga alla ei pane, jääb ettevõtmine ilmselt katki.

Peaminister Kaja Kallas väljendas oma hiljutises blogipostituses Tallinna WTA turniirist rääkides muret, et riigilt raha küsiv ettevõtmine võib jääda publikuhuvi mõttes tagasihoidlikuks, sest meie tippude Anett Kontaveiti ja Kaia Kanepi mängimine sellel ei ole üldsegi kindel.

Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint märkis eilses "Matšpalli" podcast'is, et taolist garantiikirja polegi võimalik kelleltki veebruari lõpus küsida, kui turniir ise leiaks aset alles septembris või oktoobris.

"Kui küsida, kas meil on mingisugune garantii või garantiikiri, siis seda me ei saagi. Väga positiivne on, et Anett on selgelt väljendanud, et selle turniiri Eestisse toomine on tema jaoks tähtis," ütles Hint.

Kanepi seisukoht Tallinna WTA turniiri osas pole teada. "Vaadates, kuidas Kaia on osalenud Eestis madalama taseme turniiridel, siis ma ei tahaks uskuda, et talle ei meeldiks kodus mängida. Kui ta on vähegi tervise juures ja mängib tennist, siis ma loodan väga, et ta on meil olemas," ütles Hint.



