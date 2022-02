Hiinast kahe kullaga naasnud kiiruisutaja võrdles Pekingi mänge natsiolümpiaga

"Ma ei arva, et oleks olnud tark tegu hakata režiimi kritiseerima, kui ma seal olin, aga nüüd ma võin öelda, et see on kohutav," ütles Van der Poel Aftonbladetile, lisades, et hoiab end siiski tagasi, kuna osad tema koondisekaaslased on veel Hiinas.