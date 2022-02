Saksamaa suusatajate üllatava edu taga kahtlustatakse sohimängu

Saksa naissuusatajad on Pekingi olümpial võitnud kaks üllatusmedalit, esmalt tuldi hõbedale 4 x 5 km teatesõidus ning seejärel kullale paarissprindis.

Rahvusvahelise Suusaliidu võistlusdirektor Pierre Mignerey ütles, et kuuleb keelatud suusamäärde kasutamise kahtlustest esmakordselt. "Ei ole kuulnud. Mul pole mingit põhjust selliseid kuulujutte uskuda," ütles ta.

Laupäevases paarissprindis paistsid just sakslannade suusad kõige paremini lippavat. Soomlased märgivad, et laupäeval oli lumi olümpial märjem kui varasematel päevadel ning et fluoriidipõhised määrded ongi kõige efektiivsemad just märjal ja määrdunud lumel.

FIS keelustas fluoriidipõhised määrded vahetult enne olümpiat ning nende müümine on Euroopa Liidus keelatud, kuid FIS-il puuduvad vahendid nende tuvastamiseks ning seega ei saa ka reegliterikkujaid karistada.

"Hetkel mingit kontrolli ega testimist pole. Seda pole veel kinnitatud, aga reegli jälgimist alustatakse järgmisest hooajast. Kuid endiselt ei usu ma selliseid kuulujutte, eriti selle koondise puhul," lisas Mignerey.

Soomel on samuti keelatud määrded olümpial kaasas, sest need said pakitud juba enne, kui FIS nende keelustamisest teatas. Soome hooldepealiku Mika Venäläineni sõnul pole keelatud pulbrit siiski kasutatud.

"Pärast testimist ja võrdlemist on selge, et uued lubatud tooted on testivõitjad. Seetõttu pole meil ka kiusatust neid kasutada," ütles ta.