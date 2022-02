Ajaloolise saavutusega hakkama saanud Eileen Gu: minu elu on igaveseks muutunud

"Tänased olud olid üsna tuulised. Treeningvoorus oli mul raskusi hoo leidmisega. Esimesel laskumise järel oli väga hea tunne, et sain sõidu kokku ja hea tulemuse kirja," vahendas Pekingi olümpia koduleht Gu sõnu. "Suusatamises on kõige tähtsam nautimine, individuaalsus, iseenda väljendamine ja rütmi leidmine. Seda ma rennisõidus ka suutsin."

"Viimased kaks nädalat on olnud kõige intensiivsemad nädalad üldse, mille jooksul olen kogenud nii tõuse kui mõõne," jätkas Gu. "Minu elu on igaveseks muutunud."

"Mul on suur au siin olla," lisas Hiina lipu all võistlev Gu. "Veelgi suurem au on mulle antud platvormi kaudu levitada sõnumit ning inspireerida noori tüdrukuid. Loodetavasti suudan tuua spordiala inimesteni, kes pole sellest varem kuulnudki."