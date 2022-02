Tenniseliidu peasekretär: Kontaveidilt või Kanepilt garantiikirja WTA turniirile me küsida ei saagi

Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint märkis tänases "Matšpalli" podcastis, et taolist garantiikirja polegi võimalik kelleltki veebruari lõpus küsida, kui turniir ise leiaks aset alles septembris või oktoobris.

"Kui küsida, kas meil on mingisugune garantii või garantiikiri, siis seda me ei saagi. Väga positiivne on, et Anett on selgelt väljendanud, et selle turniiri Eestisse toomine on tema jaoks tähtis," ütles Hint.

Kontaveit ütles möödunud nädalal Peterburi turniiri ajal Eesti ajakirjanikele, et osaleks hea meelega kodusel WTA turniiril. "Ma arvan, et see oleks väga äge kui Tallinnas tehtaks nii kõrgetasemeline WTA-turniir. Muidugi oleks mul hea meel kodus mängida, mulle on see alati meeldinud. Juba väikesest saati on mul olnud hea tunne, kui olen saanud kodupubliku ees mängida ja omad inimesed on saanud mulle kaasa elada," sõnas ta.

Kanepi seisukoht Tallinna WTA turniiri osas pole teada. "Vaadates, kuidas Kaia on osalenud Eestis madalama taseme turniiridel, siis ma ei tahaks uskuda, et talle ei meeldiks kodus mängida. Kui ta on vähegi tervise juures ja mängib tennist, siis ma loodan väga, et ta on meil olemas," ütles Hint.

Teoreetiliselt seaks Kontaveidi osalemise kodusel WTA turniiril ohtu see, kui samal ajal toimuks mõni kõrgema kategooria turniir, kus on mängus suuremad auhinnarahad ja suuremad punktid, mida oleks vaja koguda, et pääseda teist aastat järjest kaheksa parema naise osalusel peetavale WTA aastalõputurniirile. Samas on ka räägitud sügisel toimuvast Moskva turniirist, millel on võimalus tõusta WTA 500 kategooria pealt WTA 1000 peale (vana süsteemi järgi Premier Mandatory) - kui nii läheb, on Kontaveidil oma edetabelikohast tulenevalt juba kohustus seal mängida.