Kiira Korpi: 15-aastasele Valijevale ei anta enam olümpial teist võimalust

"See pole ainult Venemaa probleem, kuigi mõned ütlevad, et see on riigi poolt juhitud. Ebasobiva treeningkultuuriga on seotud veel mitmeid probleeme. Ma loodan, et sellest saab suur äratuskell. Uisutajad, fännid ja kõik on sellest sagimisest šokeeritud. See peab lõppema. Lapsi peab kohtlema inimlikult. Vanusepiirang tuleb seada juba algajate tasemele," ütles Korpi, lisades, et see peaks täiskasvanute võistlustel olema 18 eluaastat.