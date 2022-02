Draama Pekingi jäähallis. Treeneri karmid küsimused ja hüsteerias sportlase hüüatus: vihkan seda sporti!

Spordimaailm ootas põnevusega Pekingi olümpia iluuisutamise naiste üksiksõidu vabakava. Kõiki huvitas, kuidas 15-aastane Kamila Valijeva on dopinguskandaaliga kaasnevale survele vastu pidanud. Ei suutnud. Kukkumised ja ebapuhtalt sooritatud elemendid kukutasid tänavu kõik võistlused võitnud neiu esikolmikust välja. Pinged olid ta murdnud...

Venemaa imelasteks nimetatud iluuisutüdrukute treener Eteri Tutberidze - paljud peavad just teda Valijeva positiivse dopinguproovi peasüüdlaseks - võttis Venemaa meedias avaldatu põhjal õpilase vastu halastamatute küsimustega. „Miks sa kõik nii käest andsid? Miks sa täiesti lõpetasid võitluse? No selgita, kusagil pärast Axelit andsid sa täiesti käest," ründas ta jäält tulles pisarais õpilast.

Ühtegi kommentaari Valijeva pärast võistlust ei andnud. Tema lohutamisega tegelesid mitmed Venemaa iluuisutamise koondise inimesed. Venemaa telekanali Pervõi kanal spordiprojektide juht Olga Tšernosvitova embas Valijevat ja kordas sama fraasi: „See pole sinu kaotus. Mitte sinu."

Need polnud aga ainsad valusad emotsioonid. Vabakavas koguni viis neljakordset hüpet teinud Aleksandra Trusova ei suutnud uskuda, et vaid kaks neljakordset hüpet teinud valitsev maailmameister Anna Štšerbakova teda lõpuks ikkagi edestas ja olümpiavõitjaks tuli.

Noore naise emotsioonid keesid üle. „Vihkan kõiki! Vihkan! Ma ei taha iluuisutamises enam kunagi midagi teha! Ma vihkan seda sporti! Vihkan! Ma ei lähe enam kunagi jääle. See on võimatu! Nii ei saa..." vahendab Venemaa meedia pärast võistlust hüsteeriasse langenud tütarlapse emotsioonidest pungil sõnu. „Kõigil on kuldmedal, kõigil, aga minul ei ole!" Kõigi all pidas ta silmas Venemaa võistkonnaga esikoha võitnud Valijevat ja nüüd üksiksõidu võitnud Štšerbakovat.

Kui kõigi kolme venelanna treeneriks olev Eteri Tutberidze püüdis Trusovat emmata, tõrjus sportlane ta eemale. „Ei ole vaja... palun... Te kõik teadsite, kõik teadsite!" karjus ta.