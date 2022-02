Hispaanias lahvatanud koroonapassi võltsimise skandaali on kistud ka Austraalia tipptennisist

Esimese sportlasena on skandaali kistud Austraalia tennisist Alex De Minaur (ATP 32.), kes oma ema kaudu oleks võinud karjääri alguses valida ka Hispaania lipu all võistlemise.

Sydneys sündinud De Minauri (23) isa on uruguailane. Kui Alex oli viieaastane, kolis pere Hispaaniasse Alicantesse, kuid kuna Hispaania tenniseliit poisi toetamisest eriti huvitatud ei olnud, naasti tagasi Austraaliasse, kus tal oli finantsiliselt mõistlikum oma karjääri edendada. Tänaseks on ta võitnud kuus ATP tiitlit ning jõudnud US Openi suure slämmi turniiri veerandfinaali.

Hispaanias nii vaktsineerimispasse kui ka PCR-testide tulemusi võltsinud võrgustiku juhtide jäljed viivad Prantsusmaale, kinnitas politsei neljapäeval AFP-le. Kokku on juba arreteeritud ja pettuse süüdistuse saanud 11 inimest, veel 2200 inimest on uurimise all võltsitud koroonapassi kasutamise tõttu.

Võrgustik pakkus võltsitud PCR-testide tulemusi umbes 50 euro eest, vaktsiinipassi võis osta 200 euroga. Jõukamatelt klientidelt kasseeriti vaktsiinipasside eest 1000 eurot.

Hispaania politsei sõnul pidi grupp abi saama ka tervishoiutöötajatelt, kuid kahtlustatakse ka ligipääsukoodide vargust. Võltsdokumentide eest maksti enamasti krüptovaluutas läbi kolmandates riikides avatud pangakontode.

De Minaur osales jaanuaris ka Australian Openil, mis jäi vahele vaktsineerimata maailma esireketil Novak Djokovicil, kelle viisa Austraalia immigratsiooniminister tühistas ja kes enne turniiri riigist välja saadeti.

De Minaur lükkab värskes sotsiaalmeediapostituses enda seotuse skandaaliga ümber, öeldes, et on täielikult vaktsineeritud ning et tema nimi on Hispaania meedias üles kerkinud ainult seetõttu, et ta on uurimise all olnud haiglas patsient olnud.