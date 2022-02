Johanna Allik: tuleb välja, et Valijeva on ikkagi inimene, mitte robot

Pekingi olümpia naiste üksiksõit sai üllatava lõpu, kui dopinguskandaali keskmes olnud 15-aastane Kamila Valijeva vabakavaga lühikavas kätte võidetud liidrikohalt neljandaks kukkus. Noor venelanna pani kolmel korral käe maha ning eksis veel paaril keerulisel hüppel.

"Tuleb välja, et ta on ikkagi lihtsalt inimene, mitte robot. Muidugi oli kahju tema murdumist vaadata, aga samas on nii mul kui ka ilmselt kõigil hea meel, et toimub medalitseremoonia ja need tüdrukud, kes said medali, saavad kätte reaalse hindamatu emotsiooni," rääkis Allik.

"Muidugi on uskumatu. Ei oodanud, et ta murdub. Aga ta on Pekingis olnud juba kolm nädalat ning ilmselt tuleb ka koduigatsus peale. Tal on niigi raske - pinged, väsimus, kõik toimuv kokku."

Allikule jäi mulje, et kogu Valijeva ümber toimuv on mõju avaldanud ka tema konkurentidele. "Enamus usutajaid ei sõitnud täna hästi. Kuskil TOP6 või TOP7 tegid suurepärase esituse, aga suurem enamus eksis päris palju ja seda oli kurb vaadata. Üldjuhul oodatakse olümpialt puhtaid sõite ja isiklikke rekordeid," märkis ta.

Positiivse üllatuse pakkusid Allikule 12. koha saanud Poolat esindava Jekaterina Kurakova (19) ning pronksinaise, jaapanlanna Kaori Sakamoto esitused. "Kaori üllatas selle poolest, et ta oli oma kava väga omapäraselt üles ehitanud, pannes kõik kallid asjad kava teise poolde, mis on võrdlemisi riskantne. Kuid ta sooritas need väga kõrgel tasemel. Mul on hea meel ka [hõbedanaise] Aleksandra Trusova üle, kes tegi väga õigel momendil ära lõpuks selle, mida ta oskab."

Kuldmedali võitis venelanna Anna Štšerbakova, kes on eelmise aasta maailmameister ja tänavu Tallinnas toimunud EM-i hõbemedalist. "Ta on üleüldse kogu võistluse vältel - nii intervjuudes kui ka treeningutel - olnud väga enesekindel. Ta on öelnud, et tuli siia omadel eesmärkidel, keegi teda ei sega, ja seda oli ka jääl näha - kui ta jääle astus, oli aru saada, et siit tuleb hea sõit. Ta oli oma ideaalse vormi väga hästi ajastanud," ütles Allik.