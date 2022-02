Kaarel Kose NHLi päevik | Eesti soosikud suures mängus

Kui vaadata NHLi ametliku spordiennustusportaali OlyBet statistikat Eestis, joonistub meie kohalikuks lootuste esiviisikuks mõneti üllatuslikult Washington Capitals, Colarado Avalanche, Tampa Bay Lightning, Carolina Hurricanes ja St Louis Blues.

1. Washington Capitals, populaarsuse põhjust otsi Ovechkinis



Hooaega poolitava tähtede mängu 3 vs. 3 turniirivõidu tõi ära Metropolitani divisjon ja seda hoolimata faktist, et fännide poolt kapteniks valitud Alex Ovechkin vaatas „haiguse, mida me kõik teame, aga ei nimeta” tõttu melu telekast. Natuke pean vanameister Ovechkinist rääkima, sest Eestis on sellel hooajal OlyBeti spordiennustusportaali statistika järgi fännidel kõige enam usku olnud Washington Capitalsi (1.) edusse ja kõige suurema tõenäosusega on põhjus just Alex Ovechkin.

Kui hooaja alul troonisidki USA pealinlased liigatabelit, siis praeguseks hoitakse küünte-hammastega Wild Cardi kohast kinni. Olgugi et Ovechkin on oma telerivaatamise pausilt tagasi ja esimene söödupunkt kohe esimese mänguga juures, siis natuke juba liiga tüüpiliselt koos kaotusega Blue Jacketsitele.

Teine mees, kellest sai legend 2014. aastal Sotši olümpiaturniiril Venemaa vastu mängides, on T.J. Oshie. Tolleaegne kohalike väikeste hokipoiste lemmik number üks, eriti pärast karistusviskeid selles samas mängus. Kuid üldiselt siiski ei ole Washington Capitals teab mis kultusäge hokipaik. Kuznetsov, Backström, Tom Wilson jne on küll supermängijad, aga kaldun arvama, et siiski mitte nii populaarsed, et seletada Capitalsi kõrget staatust siinsete fännide seas.