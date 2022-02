Mercedes sai oma tahtmise: vastuoluline F1 võistlusdirektor Michael Masi sai kinga

President Ben Sulayem kinnitas ühtlasi, et võistluskontroll hakkab saama abi rajavälises FIA rajatises asuvatelt ametnikelt, kes hakkavad ilmselt paiknema Genfis - Ben Sulayem on seda rolli võrrelnud jalgpallist tuntud VAR-iga.

Võistlusdirektori Michael Masi ametist kangutamine on erinevate allikate teatel olnud just mulluse hooaja lõpplahenduses pettunud Mercedese ja selle tiimipealiku Toto Wolffi põhieesmärk.

BBC kirjutas jaanuaris, et Mercedes loobus Abu Dhabi GP protseduuride edasikaebamisest just seetõttu, et neil õnnestus saavutada FIA-ga kokkulepe Masi ametist vabastamise kohta. Mercedes on ise avalikult sellised kuuldused ümber lükanud.