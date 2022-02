Venemaa antidopingu eksjuht ei välista, et Valijeva langes sabotaaži ohvriks

"Tean, et Valijeva dopingutest oli negatiivne nii vahetult enne kui ka pärast kuulsat võistlust Peterburis 25. detsembril," lisab 57-aastane venelane. Valijeva andis positiivse testi just Peterburi võistlusel.

"Ma ei ole üldse naiivne, kuid ma ei taha välistada, et tegemist võib olla konfliktiga erinevate praktikute vahel. Nii räpaseid trikke on varemgi kasutatud," ütles Ganus.

Valijeva juhtumit peab Ganus väga keeruliseks. "Kogu see asi on idiootne ja hullumeelne. On uskumatult kahju, et nii noor sportlane on toimuva keskmesse sattunud," lausus Ganus.