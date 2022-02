KOMMENTAAR | Tennisest ja rahast. Väga lühinägelik oli Enn Pandil ja tenniseliidul Kaia Kanepi pikalt saata

Tenniseliit on saanud võimaluse korraldada oktoobris WTA 250 taseme turniir. Nüüd on olukord selline, et riigi reservfondist soovitakse abi – kolmeks aastaks kokku 2,7 miljonit. Kusjuures lauale tuli see teema alles hiljuti ja vastus WTA-le tuleb anda juba teisipäevaks.

Kuigi nii Kaja Kallasele saadetud pöördumises ja ka meedias ilmunud tekstides (Tiit Teriku postitus, Kaido Höövelsoni arvamuslugu jne) rõhutakse just Anett Kontaveidile ja Kaia Kanepile, siis tegelikkuses ilmneb, et nende osavõtt on lahtine. See peaks olema aga turniiri korraldamise eeldus – enne riigilt raha küsimist tuleks tippudega asjad konkreetselt kokku leppida.

„Kontaveit on avaldanud soovi võimaluse korral Tallinnas mängida,” lausus tenniseliidu peasekretär Allar Hint Eesti Päevalehele. „Ma ei julge veel ütelda, kas Kaia Kanepi mängib või mitte. Ta pole seda veel ütelnud.”

Tegelikult on mõlema mängija osalemine üsnagi lahtine. Kontaveidi ema Ülle Milk selgitas ERR-ile, et tütar sooviks kodupubliku ees mängida, kuid päris kindel see ei ole. „Kuna Anett on maailma esikümnesse kuuluv mängija, siis on ta seotud rahvusvaheliste turniiride kalendriga. See pole aga praeguseks hetkeks veel kinnitatud, aga kui Anetil oleks võimalik Tallinnasse WTA-le tulla, siis ta teeks seda kindlasti,” selgitas Milk.

Kontaveidil on kindlasti taas lootust jõuda WTA aastalõputurniirile ning sinna pääsemiseks peab ta koguma võimalikult palju edetabelipunkte. Tallinna turniir oleks kõige madalama tasemega WTA turniir, kui samaaegselt toimuks mujal mõni kõrgema kategooria oma, siis võib Kontaveit olla olukorras, kus peab seda eelistama.