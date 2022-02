Laskmine vedas alt. Ekspert: raske on tabada, kui püssitoru liigub

Pea iga kord lähevad Eesti laskesuusatajad olümpiale sooviga teha üle Krista Lepiku Albertville’i olümpialt pärinev 11. ja Aivo Udrase Lillehammeri mängude 16. koht. Reaalsus on aga selline, et sel sajandil on esi-20 hulka jõudnud ainult üks sportlane: Priit Viks oli Vancouveris 20.

Pekingis jäi naiste parimaks Tuuli Tominga sprindi 33. ja Raido Ränkeli 47. koht. Meeste puhul on see aegade kõige tagasihoidlikum koondise parim koht, näiteks kahel eelmisel olümpial jäi laeks 32. (Kalev Ermits) ja 29. (Indrek Tobreluts). „Eks ikka on uhke tunne selle parima koha üle, samas loomulikult tahan, et meie sportlastel läheks hästi. Tüdrukud on veel noored, vaja on õnne ja korralikult treenida,” sõnas Krista Lepik.

Pettunud või mitte?

Kas peaksime pettunud olema või ongi see praegu Eesti sportlaste tase? Juba 1977. aastal TSIK-is treeneritööd alustanud Ants Orasson ütles, et loomulikult on pettumus. Teised asjatundjad, kellega vestlesime, võtsid kainelt: tulemused vastasid hooajal näidatud tasemele.

„Laias laastus tehti oma ära,” hindas Eveli Saue. „Mõni tegi hooajaga võrreldes isegi paremini. Susan Külm tegi olümpial oma parimad sõidud. Tuulil oleks võinud minna paremini, teisalt vastab 30.–40. koht ta seisule, raskusi on olnud tänavu laskmise ja sõidu kokkupanekuga. Kui see õnnestuks, oleks ta eespool.”

Martten Kaldvee pani koondisele hindeks 3+. „Kindlasti pole põhjust pettunud olla, see ongi meie tase. Raido üllatas tubli laskmisega, see, et näpud ära külmusid, võis päästmisel talle isegi kasuks tulla. Kahju, et Tuuli ei suutnud sprindis nulli lasta, siis võinuks kerkida esikümne piirimaile.”

„Mina ei heida kellelegi midagi ette, kõik on õigel teel,” arvas Udras. „Kunagi tuleb see päev! Eks see ongi laskesuusatamise omapära. Kui ma oleksin Lillehammeris ühe paugu pihta pannud, oleksin olnud seitsmes. Kui ühe mööda, siis 36.”