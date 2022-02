DELFI PEKINGIS | Eva-Lotta Kiibus: ma ei tulnud olümpiale lootusega, et löön terve maailma pahviks

"Ma ei tulnud siia ülemäära suurte ootuste ja lootustega, et nüüd ma püstitan kõik oma isiklikud rekordid ja löön kogu maailma pahviks. Ma võtsin oma hooaega ja vormi realistlikult. Põhiline lootus oli, et ma naudiksin võistlust ega seaks endale liiga suuri pingeid. Usun, et sain sellega hakkama," sõnas Kiibus.

"Lisaks sellele suutsin sõita keskmised ja isegi üle selle kavad. Ma arvan, et võiksin rahule jääda," lisas eestlanna.

Oma kahe vea kohta vabakava hüpetel ütles Kiibus: "Teine viga [hüppel] oli kindlasti tingitud sellest, et tekkisid kõhklused, ei tahtnud enam vigu teha. Esimene oli keskendumine, see on ainus, mida oskan kohe kähku öelda. Esimesed kaks elementi olid head, eriti lutz. Ehk kadus väike fookus ära."

Eestlanna lisas, et olümpialt saadavad emotsioonid on hoopis midagi muud võrreldes MMi või EMiga. "Juba treeningute ajal ja vahel on emotsioonid ja õhkkond hoopis midagi muud. Ma olen nii õnnelik, et ma ikkagi olümpiale tulin."

Kiibus lisas, et tänavustele maailmameistrivõistlustele ta ilmselt ei lähe, sest peab jala terveks ravima.

Kiibus sai tänases vabakavas 112,20 punkti ja teenis kokku 171,75 punkti. See annab talle koha kolmanda kümne alguses. Hetkel ta on taganud vähemalt 21. koha.