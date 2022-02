Pekingi olümpiamängud on esimesed, kus eestlased krutivad teleri suurema huviga lahti ajal, kui saab näha freestyle-suusatamist. Loomulikult on põhjus Kelly Sildaru. Tema pargisõidu vägitükkidega on kaasmaalased rohkem harjunud, kuid samal ajal püsib ta ka rennisõidus tippkonkurentsis. Selle ala ajalugu peidab endas nii mõndagi põnevat. Aga tänapäeval tulevad selle ala tipptegijad peamiselt mujalt kui Euroopast, sest ala on kallis. Kelly Sildaru on rennisõidus ilmselgelt parim eurooplanna, aga võib juhtuda, et lähiaastatel on meeste seas samas rollis Henry Sildaru.