Norra suusakoondises on tõsised sisepinged. "Sportlased väärivad, et juhtkond neisse usuks"

"Ma tahan oma meeskonnakaaslasi kaitsta. Koondises on nii hea õhkkond ja need sportlased väärivad nendesse uskuvat juhtkonda," ütles Falla NTB-le.

"Juhtkonnalt on tulnud avaldusi, mida me poleks tahtnud kuulda. Selles pole kahtlust," tunnistab 31-aastane norralanna, kes sai Pekingi sprindivõistlusel kaheksanda koha.

Üks avaldus, mis tõsiseid sisepingeid tekitas, oli murdmaasuusakoondise juhi Espen Bjervigi ja naiskonna treeneri Ole Morten Iverseni väljaütlemine, et nad kaalusid tõsiselt, et teatesõiduks appi kutsuda laskesuusataja Tiril Eckhoffi.

"Ma arvan, et sportlased väärivad paremat. Nad väärivad, et inimesed neisse usuks," lisas Falla.

Discovery suusaekspert Martin Johnsrud Sundby on varem NRK-le öelnud, et Norra koondis treenis Pekingi mängude eel liiga lühikest aega kõrgmäestikus. Falla nõustub, et treeningettevalmistus on olnud liiga kehv.

"Tagantjärele on lihtne tark olla, aga kui ei õnnestu, tuleb vaadata, mida oleks saanud teisiti teha ja teha uus plaan. Ettevalmistused pole olnud piisavalt head," tunnistab Falla ja nõustub, et see on juhtkonna tegemata töö.

Suusajuht Bjervig sõnas, et selliseid avaldusi pole meeldiv kuulda. "Pole kunagi lõbus, kui öeldakse, et asju pole tehtud päris tipptasemel."

Eckhoffi teema kohta lisas ta: "Ja ma ütlen julgelt, et see pole mina, kes neid teemasid on üles tõstnud. Vastasin ajakirjanike küsimustele. Selle on päevakorda toonud ajakirjanikud, mitte mina."

Samas ei andnud Bjervig selget vastust, kas ta kahetseb mõnda meedias tehtud väljaütlemist või kas ta on naissuusatajate ees vabandanud.

Falla pole esimene Norra suusataja, kes on Pekingi mängude ajal koondise juhtkonda kritiseerinud. Juba varem võttis teravalt sõna kogenud Emil Iversen, kes jäeti vaatamata eelnevatele lubadustele meeskonnast välja nii 30 km suusavahetusega sõidus kui 15 km eraldistardist klassikasõidus. "Tunnen, et mulle löödi nuga selga. Paistab, et ma ei pruugi koondises jätkata," lausus Iversen.