OTSEBLOGI JA FOTOD | Eva-Lotta Kiibus ilmselt vabakavaga kohta ei paranda, skandaali sattunud Valijeva jahib kulda

"Ma ei tulnud siia ülemäära suurte ootuste ja lootustega, et nüüd ma püstitan kõik oma isiklikud rekordid ja löön kogu maailma pahviks. Ma võtsin oma hooaega ja vormi realistlikult. Põhiline lootus oli, et ma naudiksin võistlust ega seaks endale liiga suuri pingeid. Usun, et sain sellega hakkama," sõnas Kiibus võistluse järel.