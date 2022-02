OTSEBLOGI | Sünnipäevalaps Kelly Sildaru jahib Pekingi olümpial rennisõidus finaalikohta

Kvalifikatsioonis osaleb 20 sportlast ja sõel pole ülemäära tihe, sest finaali pääseb neist 12. Sildaru on stardijärjekorras üheksas.

Pargisõidus kolmanda koha saanud Sildaru läheb taas vastamisi Hiina koondise liidri Eileen Gu -ga, kes on Pekingist võitnud Big Airi hüpete kulla ja pargisõidu hõbeda.

Lisaks neile on medalisoosikute seas kanadalanna Rachael Karker, ameeriklanna Hanna Faulhaber ja tiitlikaitsja Cassie Sharpe (Kanada). Sharpe'i tase on neist kõige suurem küsimärk, sest tal on viimastel aastatel olnud palju vigastusi ja sel hooajal pole PyeongChangi olümpiavõitja MK-sarjas kordagi poodiumile pääsenud.