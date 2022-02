DELFI PEKINGIS | Külm sai lõpus esinumbriks, Tomingas jäigi laskmisega hätta

Pekingi mängude eel eestlaste võimalustest rääkides võeti loomulikult luubi alla ka laskesuusatajad, kes on pideva pildis olemise tõttu Eesti spordisõpradele ühed tuntumad kodumaised sportlased. Kõige suuremaid lootusi pandi 27-aastasele Tuuli Tomingasele. Olümpiadebütant teatas aga ise, et tema õige võimalus tuleb nelja aasta pärast. Lõpuks läks nii, et naiste konkurentsis suutis oma võimetelaeka kõige paremini avada koondise neljas number Susan Külm.