Noored saavad taas tulla saali spordile kaasa elama

Pea meeles, et mäng korraldatakse kooskõlas Eestis kehtivate koroonaviiruse reeglitega, mis tähendab, et saali sisenemisel tuleb esitada oma isikut tõendav dokument ja üks neist:

Piletitasku juht Indrek Poolak: “ Spordiürituste korraldajatele on see uudis kindlasti rõõmustav. Noored, keda alati oodatakse tuliselt spordile kaasa elama, ei pea nüüd kallite testidega tõestama oma negatiivsust, et sündmustel osaleda. Sel nädalal on kohe näha elavnemist noorte soodustustega piletite müügis järgmise nädala Eesti-Poola korvpalli mängule Saku Suurhallis. Kui eelmine nädal veel oodati, siis statistika näitab, et täna on noored aktiviseerunud.”