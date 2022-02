OLÜMPIAPÄEVIK | Kolm riiki teevad taliolümpiatel imet. Kas Eesti võiks nende sekka pääseda?

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru võidetud pargisõidu olümpiapronks on eestlastele kümnes taliolümpiamängude medal. Suvemängudelt on saadud 71 medalit. Eesti lipu all võisteldes on arvud vastavalt 36 ja 8 suvise spordipeo kasuks. Kas Eestil võiks olla potentsiaali pääseda nende kolme riigi kõrvale, kes on suutnud talimängudel võita rohkem medaleid kui suvel?