DELFI PEKINGIS | Ilves: kui ma ei saa Norra koondisega jätkata, teen spordiga lõpparve

Ilvese Kolgata tee Pekingi olümpiale saabumisest läbi tosinapäevase isolatsiooni suure mäe kahevõistluse finišisse on lõppenud. Tasuks üheksas koht, mis on asjaolusid arvestades võimas, kuid jättis koos Norra koondisega treenivale Ilvesele okka hinge. „Medalit ma Pekingist ei lootnud – see tähendanuks ideaalset õnnestumist –, kuid kuue sekka tahtnuks mahtuda,” tunnistas Ilves, kelle unistused on kaugelt üle kuuenda koha.