DELFI PEKINGIS | Martin Himma: lõpetame olümpia väga hea emotsiooniga

"Kindlasti saab olümpia lõpetada väga hea emotsiooniga. Kripeldama jääb ikka, et finaalikohta ei tulnud. See oleks tähendanud järgmise hooaja ettevalmistusele väga palju. Aga paraku nii... Võib rahule jääda," rääkis Himma peale võistlust Eesti ajakirjanikele.

"Minu jaoks on tiimisprint alati lemmik olnud. Jaksan sõita nii sprinti kui ka distantsi. Tundsin pärast teist vahetust, et jaksu on. Suuski oli imeline. Selle pealt tuligi."