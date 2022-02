FOTOD | Šveitsi laskesuusataja kukkus rajal kokku, kuid on teadvusel ja stabiilne

30-aastane Cadurisch kukkus rajal kokku pärast teist lasketiiru. Šveitsi meedia on põhjuseks toonud vereringeprobleemid. Naine olevat olnud siiski kontaktivõimeline, kui koondise arst ta meditsiinitelki talutas.

Šveitsi olümpiakomitee kinnitas, et naise seisund on stabiilne ning ta on juba olümpiakülla taastuma viidud.