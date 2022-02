DELFI PEKINGIS | Taas Eesti parimaks kerkinud Külm: täna ei olnud püstitiirus varianti ka mööda lasta

„Lähen teen iga päev oma parima,” tõdes Külm alustuseks. „Iga võistlusega on läinud seisund paremaks. Minul on alati nii olnud, et paremaks saamiseks on vaja tugevaid lahtisõite. Kindlasti ei ole see veel minu hea vorm. Kangus on endiselt kehas. Kui siit koju läheme, siis puhkame paar päeva ning taastumine. Võib olla on seejärel mere tasemel lihtsam võistelda,” lisas Külm, kes pidi Pekingi olümpiamängude alguses viibima ka karantiinihotellis.