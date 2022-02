DELFI PEKINGIS | Talihärm: hommikul ei olnud selge, kas stardin

„Pea iga päev olen saanud laskmas käia ja olen üritanud leida erinevaid lahendusi, aga arvan, et olen lihtsalt väsinud. Laskmise osas on ennegi mõõnasid ette tulnud. Tihtipeale on asi selles, et relvaga on saanud mingi periood väga palju tööd tehtud ja olen endale mingi tüüpvea sisse õppinud. Selle vältimiseks on kõige lihtsam jätta relv mingiks nädalaks lihtsalt kõrvale,” sõnas Tomingas.