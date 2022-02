Kaja Kallas on potentsiaalse Tallinna WTA turniiri rahastamise osas skeptiline: pole kindlust, et Kontaveit ja Kanepi üldse mängikski siin

"Valitsuse poole pöördutakse pidevalt taotlustega finantseerida riigi poolt suuri rahvusvahelisi spordiüritusi. Ühelt poolt on rõõmustav, et Eesti spordiorganisatsioonidele pakutakse järjest võimalusi suurvõistluste korraldamiseks. See näitab usaldust Eesti riigi ja meie inimeste korraldusoskuste vastu, aga kindlasti on siin oma osa ka meie tublidel sportlastel, kes rahvusvahelisel areenil on läbi löönud.

Teiselt poolt aga küsitakse rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks isegi riigieelarve mõistes väga suuri summasid. Näiteks WTA tenniseturniiri korraldamiseks kolmel aastal küsitakse 2 700 000 eurot. Seda on näiteks peaaegu sama palju kui kogu Team Estonia ca 200 Eesti tipp- ja noorsportlase ning nende treenerite aastane toetus kokku või sama palju kui laulu- ja tantsupeo kollektiivijuhtide aastane palgatoetus. Ühe aasta turniiritoetuse – 900 000 euro – euro eest saaks aga näiteks maksta igale päästeteenistujale 500 eurot preemiat.

Alati tulevad need taotlused ootamatult ja alati öeldakse, et on meeletu ajasurve otsustamiseks. Reeglina öeldakse, et tegemist on ainukordse võimalusega ja see toob majandusele palju raha tagasi. Kui siis küsida, miks majanduses kasu saavad ettevõtjad ise pole valmis suurüritust toetama, kui see on nii kasulik, olen saanud ka vastuseks, et erasektor ei saa seda riski covidi-tingimustes võtta. Aga miks siis riik peaks? Sel juhul jääb õõnsaks väide, et võistlusega kaasneb tohutu kasu majandusele, kui erasektor ise ei ole valmis seda võistlust toetama. Oleks ju loogiline, et need, kes kasu saavad, ise ka sellesse investeerivad.