Pelgalt kuulujutt? Euroliiga staar lükkas väited suurest üleminekust ümber

Larkinist saab tänavu suvel vabaagent. Hispaania meedia teatel on Larkin suulisele kokkuleppele Realiga jõudnud. Sarnase informatsiooniga tuli välja ka Eurohoops.

29-aastane Larkin lükkas teisipäeva õhtul Instagrami vahendusel kuulujutud ümber. "Ma ei tea, kust see kuulujutt levima hakkas või miks sellest kirjutatakse, kuid see ei vasta tõele," teatas Larkin. "Ma ei ole millegagi nõustunud ega ühegi klubiga järgmise hooaja osas läbirääkimisi pidanud. Keskendun sellele, et tänavune hooaeg Efesiga edukalt lõpetada."