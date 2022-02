Hyundai rallitiim muudab strateegiat. Asepealik: peame keskenduma põhitöö peale

Hyundai tiimi juhi asepealik Julien Moncet tõdes, et ta ei välista seda varianti, aga prioriteedid on mujal. "Arvan, et praegu peame auto põhiomaduste kallal töötama, et kõik toimiks hästi ning kõik oleks optimeeritud," selgitas ta. "Peame keskenduma ka sellele, et meil oleksid kõik vajalikud varuosad olemas enne, kui hakkame siin või seal võistlema."