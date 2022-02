DELFI PEKINGIS | Ilves: mul polnud erilist aimu, kus viibin, vaid üksikud mälupildid on alles. Tahtejõud viis mind finišisse

„Teadsin, mis juhtuma hakkab, sest karantiinihotellis viibimise järel oli kehakaal kilo võrra vähem piirist, kust alla enam ei saaks minna. See tähendab, et energiat mul polnud ja just see pani paugu,” selgitas Ilves. Kuna suusahüpetes peab sportlase kehakaal kindlatesse piiridesse mahtuma, tuli Ilvesel ära juua paar pudelitäit vett, et kaalu tõsta. „Siin probleeme polnud, vesi tuli kohe ka välja,” muigas ta.

Murdmaarajal olnud stardist alates raske. „Kolmandast ringist muutus pilt häguseks, üritasin kellegi sappa hoida, et teaks, kuhu minna. Iseenesest jõudu oli, aga veensin ennast targalt sõitma, sest gaasi lisades oleks ma sinna ka jäänud,” kirjeldas Ilves. „Lõpus oli eriti keeruline – poleks ees sakslast olnud, kes finišisirgele keeras, oleks ma suusarajale ära eksinud. Mul polnud erilist aimu, kus viibin, vaid üksikud mälupildid on alles, kord siit, kord sealt. Mul polnud aimugi, millisel kohal sõidan, aimasin, et liigun mingite tüüpidega koos ja proovinin neile ära teha. Tahtejõud viis mind lõpuni. Alles Norra määrdemehed ütlesid hiljem, et olin üheksas. Emotsioone see ei tekitanud, pigem olin rõõmus, et norralased said kaksikvõidu.”