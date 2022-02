Valijeva dopinguproovist avastati kolme südameravimit

15-aastasele Valijevale anti esmaspäeval spordikohtust luba Pekingi olümpial võistlemist jätkata, kuigi tema proovist leitud trimetasidiin on antidopinguagentuuri keelatud ainete nimekirjas. Venelanna andis dopinguproovi 2021. aasta detsembri lõpus, kuid Venemaa antidopinguametnikud teatasid, et said tema positiivsest tulemusest teada alles eelmisel nädalal.

The New York Timesi poolt läbi vaadatud ja ärakuulamisel osalenud isiku poolt kinnitatud dokumentide kohaselt leidis Valijeva proovi uurinud Stockholmi laboratoorium tõendeid ka kahe teise aine kohta, mida kasutatakse südameraviks, kuid mis ei ole keelatud ainete nimekirjas. Valijeva märkis need ravimid - hüpokseeni ja L-karnitiini - isegi dopingukontrolli blanketile.

Trimetasidiini esinemine Valijeva proovis võis olla viga, väitsid Venemaa ametnikud. Kuid mitme aine avastamine tippsportlase, eriti nii noore sportlase kui Valijeva proovist, on prominentse antidopinguametniku sõnul väga ebatavaline.

"See on ainete kolmekordne mõju - millest kaks on lubatud ja üks mitte," ütles USA antidopinguagentuuri tegevjuht Travis Tygart. Ta lisas, et sellise kombinatsiooni kasutamine on suunatud "vastupidavuse suurendamisele, väsimuse vähendamisele ja hapniktarbimise tõhususe suurendamisele".

Teisipäeval oli rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) juhatuse liige öelnud ajakirjanikele, et Valijeva dopinguproovi positiivne tulemus võis tuleneda saastumisest südameravimitega, mida tema vanaisa oli võtnud. 9. veebruaril Venemaa antidopinguametnikega kohtumisel oli Valijjeva ema öelnud, et tema tütar võttis hüpokseeni südame "variatsioonide" tõttu.