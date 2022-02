Viimase laskmisega venelaste suure edu maha mänginud Latõpov: ma ei suutnud tundeid vaka all hoida, hakkasin nutma

Latõpov tuli viimast korda laskma 50-sekundilise eduga Norra, Prantsusmaa ja Saksamaa ees. Pärast trahviringide läbimist polnud tal aga Norra ankrumehe Vetle Sjastad Chistianseni ja Prantsusmaa tähe Quentin Fillon Maillet' vastu võimalustki ja vastu tuli võtta pronksmedal.

"Kui finišisse jõudsin, jäi mul üle vaid vabandada," vahendas Latõpovi sõnu portaal Sports.ru. "Aga kutid olid õnnelikud ja nad tegid mu enesetunde paremaks. Võib öelda, et ma suutnud oma tööd teha. Fännid on pettunud. Olen ise ka. Mul on kahju, et nii läks."

"Proovisin tuuleiili vaibumist oodata. Aga see puhus tugevalt ja ma ei suutnud kohaneda. Lisapadrunite ajal tekkis väike minnalaskmismeeleolu. Teadsin, et ei tohi eksida ja et kogu edu on kadunud," lisas ta.

Pisut hiljem täiendas Latõpov oma mõtteid. "Ma ei kutsuks seda tragöödiaks. On selge, et kui kõik teised kutid tegid sajaprotsendilise soorituse, siis on kahju, et mul nii läks. Peame sellega elama. Ja tegelikult võitsime ikkagi medali, see on väärtuslik."

27-aastane Latõpov loodab, et teatesõidus juhtunu ei hakka teda järgmistel võistlustel kummitama. Ta alustas ka olümpia alguses peetud segateatesõidu viimast vahetust liidrina, aga langes lõpuks kolmandaks.

"Loodan kahe päevaga taastuda. See oli minu jaoks raske hetk, mul hakkasid pisarad voolama. Ma ei suutnud tundeid enda sees hoida. Sotsiaalmeediasse ma ei lähe, mul pole selleks mahti. Ühisstardiga sõidus tuleb mul ennast rehabiliteerida," lausus ta.

Meeste 15 km ühisstardiga sõit peetakse reedel.