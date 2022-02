Taaramäe lõpetas Omaani velotuuri esikümnes

„Midagi head tänasest etapist kaasa võtta pole,“ kirjutas Räim sotsiaalmeedias. „Algus oli lihtne. 80 kilomeetri peal läks sõit raskemaks ja anti päris valusalt. Esimesed põksud kannatasin ära, aga viimane oli liiast. Jäin maha koos päris nimekate meestega, aga kahjuks gruppi enam tagasi ei saanudki ja oligi asi tehtud. Sain kinnitust, et vorm on pigem kehv kui hea. Õnneks on alles hooaja algus. Sellise vormiga kaks korda esikümnes olla pole paha.“